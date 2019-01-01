عمال "أمازون" يعتزمون الإضراب

يعتزم عمال مستودع شركة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" في منطقة "شاكوبي" بولاية "مينسوتا" الأمريكية الإضراب عن العمل لمدة 6 ساعات يوم 15 يوليو الحالي.



ويعتزم العمال تنظيم الإضراب في بداية "يوم التسوق السنوي" المعروف باسم "برايم داي" الذي تنظمه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة.



ويطالب العمال بتقليل حصص المبيعات الصارمة المطلوبة منهم وتحويل المزيد من العمال المؤقتين إلى عمال دائمين.



كانت "أمازون" قد تعهدت في العام الماضي بدفع أجر لا يقل عن 15 دولار للساعة، استجابة لضغوط عضو الكونجرس الأمريكي "بارني ساندرز" وغيره من السياسيين.



وقال "ويليام ستولز" أحد عمال "شابوكي" المنظمين للإضراب، إن "أمازون ستروي قصة واحدة عن نفسها والتي يمكن أن تشكل شمعة في منزلكم في أحد الأيام" في إشارة إلى قارئ الكتب الرقمية "كيندل" أو "الشمعة" الذي تنتجه "أمازون"، مضيفا "نريد الحصول على فرصة من أجل الكلام عما تأخذه

الشركة لكي تجعل هذا العمل يتم وأن نضغط على أمازون لحمايتنا وتوفير الأمان لنا".



يذكر أن "أمازون" أطلقت يوم "برايم داي" منذ خمس سنوات وتقدم فيه تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية والملابس لجذب المستخدمين إلى خدمتها مدفوعة الأجر "برايم" والاحتفاظ بهم. ويحصل المستخدمون مقابل هذا الاشتراك على خدمات الشحن المجاني وغيرها من

المزايا.