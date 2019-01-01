غانا تخطف التعادل من تونس في الوقت القاتل

نجح منتخب غانا، في خطف التعادل من نظيره تونس، فى الوقت القاتل من في المباراة التى جرت مساء اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام أيضا لأول مرة في فصل الصيف..



جاء هدف نسور قرطاج، عبر طه ياسين الخنيسي، من ركلة جزاء، بالدقيقة 73، وتعادل البلاك ستارز فى الدقيقة 93 عن طريق، رامي البدوي بالخطأ فى مرماه.



يشار إلى أن المنتخب الغاني، قد تصدر المجموعة السادسة، بـ5 نقاط من التعادل مع بنين والكاميرون والفوز على غينيا بيساو، فيما تأهل منتخب تونس للدور الثاني من الباب الضيق، دون تحقيق أي فوز حيث حقق 3 تعادلات.