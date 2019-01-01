"القومي لثقافة الطفل" يستقبل رئيس تحرير مجلة قطر الندى

استقبلت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل، الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، ويأتي ذلك ضمن أنشطة المركز الصيفية والمهتمة بلقاء اﻷطفال بالكتاب ورؤساء تحرير السلاسل ومجلات اﻷطفال، تحت رعاية وزيرة الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.



وحضر اللقاء كل من الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، ومها ثاقب مدير الدراسات والبحوث، ومؤمن ونس، وأدار اللقاء وﻻء محمد.



وفي نفس السياق، استقبلت الحديقة الثقافية للأطفال أطفال نادى الطفل ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم، وتم تقديم ندوة لأولياء أمور الأطفال عن العنف عند الأطفال وكيفية التعامل الأمثل مع هؤلاء الأطفال وندوة عن النظافة الشخصية للأطفال ذوى الإعاقة، فضلا عن ورشة تنمية مهارات للأطفال "عروسة من الكوب الورق".