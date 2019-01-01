أزمة جديدة في باريس سان جيرمان.. نيمار لا يريد العودة

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مُستقبل "نيمار دا سيلفا" جناح باريس سان جيرمان، مع النادي الباريسي.



الأمر بدأ بإصدار النادي الباريسي بيانًا، أعلن من خلاله أنه سيتخذ إجراءً ضد الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ لأنه تخلف عن التواجد في تدريبات النادي ضمن الاستعدادات لموسم 20192020.



ثم أكد والد "نيمار"، "دا سيلفا" أنّ نجله أخبر النادي بموعد عودته لارتباطه ببعض الأمور الإعلانية في البرازيل.



ولكن بحسب تقرير برازيلي فإن "نيمار" لا يريد العودة مجددًا إلى النادي؛ حيث أخبر "توماس توخيل" المدير الفني للنادي الباريسي، و"ناصر الخليفي" رئيس مجلس الإدارة؛ والمدير الرياضي "ليوناردو أراخوا"، بأنه لا يريد اللعب مع باريس سان جيرمان مرة أخرى؛ وفقًا لما ذكرته شبكة " UOL" البرازيلية.



وأوضح التقرير أنّ "نيمار" قال للمدير الرياضي، أنّ قراره بالمغادرة نهائيًا، وأنه لا يريد اللعب مع النادي الباريسي مرة أخرى.



وأشار التقرير إلى أنّ "ليوناردو" حاول إقناع صاحب الـ"27" عامًا، بتغيير رأيه، لكن دون جدوى؛ مما دفع النادي لإصدار بيان ضد لاعبه.



يُذكر أنّ "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس نادي برشلونة قد اعترف في تصريحات سابقة، أنّ "نيمار" يريد مغادرة النادي الباريسي، لكن بطل الدوري الفرنسي يرفض رحيله.