الأمطار تغرق البيت الأبيض في واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، هطول أمطار غزيرة، جراء عاصفة، ما أدى إلى قطع الطرق واحتجاز قائدي السيارات، وغمر الطوابق السفلية، بما في ذلك البيت الأبيض.



وذكرت وكالة ”أسوشيتدبرس“ أن مياه الأمطار اندفعت إلى المكان المخصص لعمل الصحافة في الطابق السفلي بالقرب من الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث عمل الموظفون الحكوميون على تصريف المياه.



وتسببت المياه في انقطاع التيار الكهربائي الذي أغلق مبنى ومتحف الأرشيف الوطني، وفقًا لبيان صادر عن الأرشيف الوطني، الذي قال إن وثائق ”إعلان الاستقلال“، والدستور، ووثيقة الحقوق آمنة وليست معرضة لأي خطر.



وقال خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، كودي ليدبيتر، إن العاصفة ألقت قرابة 6.3 بوصات من الأمطار بالقرب من فريدريك بولاية ماريلاند، وحوالي 4.5 بوصات بالقرب من أرلينغتون، فرجينيا، وحوالي 3.4 بوصات في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في غضون ساعتين.



من جانبه، قال بيت بيرينجر، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة مونتجومري بولاية ماريلاند، إن عمال الطوارئ استجابوا لعشرات من مكالمات الإنقاذ واستخدموا القوارب لإخراج الناس من السيارات التي غمرتها المياه.