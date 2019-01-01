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عالم

الهند والأمارات تبحثان التطورات الاقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
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بحثت الإمارات والهند العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من
المجالات المشتركة بين الدولتين وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له في نيودلهي في إطار زيارته للهند مع سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي، حسبما ذكرت اليوم الأثنين وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك خصوصًا تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الهند وذلك انطلاقًا من العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.

من جانبه أكد سوبرامنيام جاي شانكار حرص الهند على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيدًا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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