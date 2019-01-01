رفع حالة الاستنفار القصوى في سبها الليبية تحسبًا لهجوم ”داعش“

رفعت منطقة سبها العسكرية وسط ليبيا درجة الطوارئ إلى القصوى، وأهلت بكافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وعسكريين ضرورة الالتحاق بوحداتهم والغرف الأمنية الفرعية اعتبارًا من يوم الإثنين.



وقالت المنطقة في بيان، إن ”الإجراء يأتي تحسبًا لوجود تحركات مشبوهة لتنظيم داعش الإرهابي في أطراف المدينة“، حيث توعدت مخالفي الأوامر بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن ذلك.



وتعرض مركز لتدريب الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها لهجوم في شهر أيارمايو الماضي تبناه تنظيم داعش، أسفر عن قتل 9 جنود، قطعت رؤوس معظمهم، وأعدم الآخرون بالرصاص.



وتوعد التنظيم في تسجيل مرئي بث قبل أيام وحمل عنوان ”العاقبة للمتقين“ بمواصلة ما سماه ”الجهاد في ليبيا“.



وقبيل الإعلان عن انطلاق عملية تحرير طربلس في الرابع من أبريل الماضي، سيطر الجيش الوطني على مناطق الجنوب الليبي وحصل على تأييد قبائل هناك.