إيقاف هدف الهلال السعودي مدى الحياة في بلاده

عوقب الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، لاعب نادي طوكيو الياباني والمطلوب في الهلال السعودي، بالإيقاف مدى الحياة من تمثيل منتخب بلاده، وذلك بعد إدانته بالتزوير في مستندات تتعلق بأدائه الخدمة العسكرية.



وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرًا إلى اقتراب هيون سو من الانتقال لصفوف الهلال، وأن اللاعب سيتقاضى مع النادي السعودي ضعف راتبه مع طوكيو.



وينص القانون في كوريا الجنوبية على تخفيف الخدمة العسكرية المقدرة بعامين على الرياضيين، بشرط أن يقوموا بخدمة المجتمع في مجال الرياضة لـ544 ساعة، بالإضافة إلى حصولهم على تدريب عسكري لمدة شهرين فقط.



جانج تقدم بملف مستندات يثبت أنه قام بقضاء 200 ساعة من الخدمة الاجتماعية، مرفقًا صورة له أثناء الخدمة، لكن فيما بعد تم اكتشاف أن الصورة مزورة.



وأصدر الاتحاد الكوري الجنوبي فورًا قرارًا بمنع اللاعب من تمثيل بلاده مرة أخرى، مع تغريمه 20.500 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية.



ونشر موقع اتحاد كوريا الجنوبية الرسمي لكرة القدم تصريحًا للاعب بعد قرار إيقافه قال خلاله: "أشعر بالأسف للتسبب في الإحباط للجميع بسبب هذه القضية المخزية".