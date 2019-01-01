معلومة قضائية.. تعرف على إجراءات زيارة المسجون

قال المستشار حسني إمام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن من شروط زيارة المسجون، معرفة مكان محبسه أولًا، ثم يجب التفرقة بين الزيارات الدورية بالسجن والزيارة الخاصة.



وأضاف "إمام"، أن الزيارة الدورية عادة تكون كل 15 يومًا، وتكون مواعيدها مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان، ومرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية.



وأشار إلى أن الزيارة الدورية أيضًا تكون مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أيًا كانت العقوبة، ومرة واحدة أسبوعيًا للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيًا في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.



وأوضح "إمام"، أنه بالنسبة للزيارة الخاصة يجب أن يتم تقديم طلب إلى النيابة الكلية التابع لها المتهم، ومرفق معه توكيل المتهم أو توكيل صاحب الشأن صاحب الزيارة أو صاحب الشأن بنفسه، ويقيد برقم صادر لمكتب النائب العام، وتكون مدة الزيارة للتصريح من ثلاثة أيام حتى خمسة أيام حسب كل سجن أو مكان احتجاز.