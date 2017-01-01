الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

خيتافي الإسباني يضم انريك جايجو لمدة ثلاثة مواسم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب الإسباني انريك جايجو لمدة ثلاثة مواسم بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق إس دي هويسكا.

وقال نادي هويسكا في بيان له "انريك جايجو فك ارتباطه بنادي إس دي هويسكا بعدما دفع نادي خيتافي قيمة الشرط الجزائي داخل مقر رابطة أندية الدوري الإسباني (الليجا)".

وأعرب هويسكا عن امتنانه لجايجو الذي ارتدى قميص الفريق طوال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأضاف هويسكا في بيانه "إس دي هويسكا يعرب عن امتنانه لانريك جايجو وللاحترافية والالتزام الكبيرين اللذين التزم بهما طوال الفترة التي قضاها مع النادي، ونتمنى له مستقبل أفضل".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

صحيفة إماراتية: مصر تفسد مخططات أردوغان للسيطرة على شرق المتوسط

منذ حوالي 14 ساعة

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

ستوديو

تعرف على سر احتفاظ يوسف وهبي ببدلة "مهلهة" وجورج أبيض بـ "باروكة" مخيفة

بعد هروبها من مصر.. الراقصة جوهرة تطير إلى بيروت

تونس تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لدور الثمانية

وكيل النواب: اتحاد الكرة استغل القوانين لخدمة مصالحه الخاصة

ads

رياضة

المدرب المساعد للأهلي : معسكر إسبانيا موفق للغاية من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس

غانا تخطف التعادل من تونس في الوقت القاتل

أزمة جديدة في باريس سان جيرمان.. نيمار لا يريد العودة

إيقاف هدف الهلال السعودي مدى الحياة في بلاده

الرئيس نيوز

السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج

حبس مدرس بجامعة دمنهور 15 يوما بتهمة "التزوير والابتزاز"

سويلم: "الأموال العامة" ستحقق في توزيع تذاكر مونديال روسيا وكأس أفريقيا

"طفح المجاري" في شوارع الجيزة.. الأزمة التائهة بين أجهزة المحافظة

منوعات

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة

كشكول

كنترولات الثانوية تنتهي من تصحيح 13 مادة.. وتواصل تقدير 6 مواد غدا

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يستقبل رئيس تحرير مجلة قطر الندى

ثقافة الغربية تناقش كتاب "تأملات في ثورات مصر"

فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان "المخرجة المسرحية 3"

ورش فنية لذوي القدرات الخاصة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك