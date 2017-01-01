خيتافي الإسباني يضم انريك جايجو لمدة ثلاثة مواسم

أعلن نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب الإسباني انريك جايجو لمدة ثلاثة مواسم بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق إس دي هويسكا.



وقال نادي هويسكا في بيان له "انريك جايجو فك ارتباطه بنادي إس دي هويسكا بعدما دفع نادي خيتافي قيمة الشرط الجزائي داخل مقر رابطة أندية الدوري الإسباني (الليجا)".



وأعرب هويسكا عن امتنانه لجايجو الذي ارتدى قميص الفريق طوال النصف الثاني من الموسم الماضي.



وأضاف هويسكا في بيانه "إس دي هويسكا يعرب عن امتنانه لانريك جايجو وللاحترافية والالتزام الكبيرين اللذين التزم بهما طوال الفترة التي قضاها مع النادي، ونتمنى له مستقبل أفضل".