عودة الملاحة الجوية بمطار أبها بعد اعتراض طائرة حوثية

ذكرت قناة العربية التلفزيونية التي يملكها سعوديون اليوم، أن حركة الملاحة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.



ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل من التحالف الذي تقوده السعودية.



كانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت في وقت سابق اليوم إن الحوثيين شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية بالمطار.