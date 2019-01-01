الوداع الحزين قد يجبر حكيم زياش على إنهاء مسيرته الدولية

ألقي الخروج المفاجئ لمنتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بظلاله على لاعبي أسود الأطلس، بعدما وضعهم في مرمى الانتقادات اللاذعة.



وسقط المنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على يد نظيره البنيني بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1.



وأفادت تقارير صحفية مغربية، أن حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، قرر وضع نهاية لمشواره مع منتخب بلاده، بعد تعرضه لحملة نقد قوية بسبب ركلة الجزاء التى أهدرها أمام بنين، والتى كانت كفيلة بمنح الفوز لمنتخب المغرب، وتأمين تأهله لربع النهائي، وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.



وتستضيف أرض مصر، كان 2019، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام أيضا لأول مرة في فصل الصيف.