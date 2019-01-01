نيجيريا يستعد لجنوب إفريقيا برحلة استجمام على البحر

يستعد منتخب نيجيريا، لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض الأهرامات، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام أيضا لأول مرة في فصل الصيف..



وحرص لاعبو نيجيريا، على الإستجمام بشاطئ فندق الإقامة بمدينة الإسكندرية، قبل التوجه للعاصمة القاهرة، لمواجهة البافانا بافانا، حيث قاموا بالنزول لمياة الشاطئ في المنتزة، بينما فضل البعض الآخر التوجه إلى حمام سباحة الفندق.



و من المقرر أن يغادر منتخب النسور مساء اليوم الإثنين إلي القاهرة، بعد أن خاض 4 مبارايات في عروس البحر الابيض المتوسط.



وتأهل منتخب نيجيريا للدور ربع النهائى من البطولة، بالفوز على الكاميرون، فيما تأهل جنوب إفريقيا للمرحلة ذاتها على حساب مصر.