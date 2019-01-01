فان دن بيرج يتحدث عن يومه الأول في ليفربول وكواليس لقاءه بيورجن كلوب

كشف الهولندي "سيب فان دن بيرج" مدافع ليفربول الجديد، كيف ساعده الترحيب الذي تلقاه من زملائه الجديد في الريدز على التغلب على رهبة اليوم الأول له مع الريدز.



خلفية "فان ديك"؛ صاحب الـ"17" عامًا، انضم إلى الريدز في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، قادمًا من فريق بي إي سي زفوله الهولندي.



وقال فان دن بيرج في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "اليوم الأول لي، كان رائعًا، عندما دخلت كنت متوترًا للغاية، لكنني تحدثت مع اللاعبين والموظفين، وأشعر أنني في المنزل، أشعر بشعور جيد".



وأضاف: "الجميع كان لطيفًا معي، لقد رحبوا بي، وساعدوني، ويورجن كلوب جاء وأنا أتحدث، وعندما دخل كنت مُتحمسًا للغاية".



وواصل: "لم أره من قِبل إلا عبر شاشة التليفزيون فقط، لذلك يمكن للجميع أن يرى أنني كنت متوترًا، عندما رأيته في الحقيقة، لكنه رجل لطيف حقًا؛ لقد شعرت بالراحة معه".



وواصل: "أول كان صعبَا بالنسبة قليلًا بالنسبة لي، عكس النادي الذي أتيت منه، الأمور جيدة، لكنها صعبة أيضًا".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "لدّي شعور عظيم؛ كما قلت أنا أشعر بالفعل كأنني في منزلي، وهذا شيء كبير بالنسبة لي، أنا أفقط أتطلع للتدرب بقوة، وآمل أنّ أحصل على بعض الدقائق".



