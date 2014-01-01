ريال مدريد يسعى لبيع خاميس رودريجيز من أجل بوجبا

ينوي نادي ريال مدريد استغلال اللاعب "خاميس رودريجيز" من أجل حسم صفقة لاعب فريق مانشستر يونايتد "بول بوجبا" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويُعد "بوجبا" من أبرز أهداف النادي الملكي هذا الصيف ولكن إدارة الشياطين الحمر ترغب في الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني وهو ما يُعد مبلغًا كبيرًا للجانب الإسباني.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ريال مدريد يرغب في بيع "خاميس روديجيز" في الميركاتو الصيفي الجاري لتوفير جزء من أموال صفقة "بوجبا".



وأشارت إلى أن فشل ريال مدريد في التخلص من الويلزي "جاريث بيل" جعل الإدارة تفكر في زميله "خاميس".



وكان اللاعب الكولومبي قد عاد إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ حيث قضى عامين في الأليانز آرينا.



وأوضحت أن ريال مدريد سيبيع "خاميس" مقابل 40 مليون يورو، ويُعد نابولي هو الأقرب للظفر بخدماته.



وكان "خاميس" قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في صيف 2014 مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.



