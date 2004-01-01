طه الخنيسي يتقدم لنسور قرطاج علي غانا

سجل طه الخنيسي الهدف الأول، في المباراة التي تجمع منتخب تونس مع غانا، في آخر مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.



وجاء هدف طه الخنيسي في الدقيقة 73، مستغلًا كرة عرضية من وجدي كشريدة



ويلعب الفائز من هذه المباراة مع منتخب مدغشقر، في ربع النهائي، يوم الخميس 11 يوليو.



وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.



وصعد المنتخب التونسي إلى ثمن النهائي بعدما حصد 3 تعادلات في دور المجموعات، حيث لم يحقق أي فوز ولم يخسر كذلك.



