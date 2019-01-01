فيدرر يواصل اكتساح منافسيه ويبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون

حصد السويسري روجر فيدرر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد اكتساحه الإيطالي الشاب ماتيو بيريتيني بـ3 مجموعات نظيفة، الإثنين، في الدور الرابع للبطولة.



وتعد هذه هي المرة الـ17 التي يظهر فيها صاحب الـ37 عاما ضمن الثمانية الكبار في ثالث بطولات الجراند سلام، ليتفوق على الأسطورة الأمريكية جيمي كونرز بفارق 3 مناسبات، ويرفع محصلته الإجمالية في جميع بطولات الجراند سلام إلى 55 مرة.



واحتاج المصنف الثالث عالميا 74 دقيقة فقط من أجل الفوز بنتيجة 6-1 و6-2 و6-2.



وسيدخل فيدرر اختبارا صعبا في المواجهة المقبلة بحثا عن بطاقة نصف النهائي أمام الياباني كي نيشيكوري، الذي أقصى الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بـ3 مجموعات لواحدة، بواقع 6-3 و3-6 و6-3 و6-4.



وستكون المواجهة المقبلة هي الـ11 بين الثنائي، علما بأن فيدرر يتفوق بسبعة انتصارات مقابل 3 للياباني، كان آخرها في دور المجموعات ببطولة الأساتذة الختامية بلندن العام الماضي.