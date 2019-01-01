ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي ويمبلدون على حساب أومبير

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور ربع النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الفرنسي أوجو أومبير، مساء الإثنين.



ولم يجد ديوكوفيتش أي صعوبة تذكر في بلوغ دور الثمانية، فيما أخفق أومبير (21 عاما) في تشكيل أي ضغط حقيقي خلال الهزيمة 6-3 و6-2 و6-3 أمام منافسه الصربي.



وكانت الآمال معقودة على اللاعب الفرنسي لينتصر لأبناء "الجيل الصاعد" في مواجهة مع أحد عناصر "الحرس القديم"، لكن يبدو أن هذا الجيل لا يزال بعيدا عن التتويج في الوقت الحالي.



وشهدت الأدوار الأولى من ويمبلدون هذا العام خروج اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني الكسندر زفيريف والكنديين أوجيه-ألياسيم ودينيس شابوفالوف، الأمر الذي خلق صعوبة أكثر من أي وقت مضى في البحث عن جيل يخلف الثلاثي ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر.



وقال ديوكوفيتش بعد المباراة: "توج بلقب ويمبلدون العديد من اللاعبين كنت من بينهم، إنها بطولة مميزة حفزتني طيلة مشواري، أحاول ألا أعتبر الفوز أمرا مسلما به فأنا مستمر في العمل".



وتعد هذه هي المرة الأولى في بطولة ويمبلدون بعصر الاحتراف التي يشهد فيها دور الـ16 بفردي الرجال لاعبين تزيد أعمارهم عن 30 عاما (9 لاعبين)، أكثر من اللاعبين بالعشرينات من عمرهم (7).