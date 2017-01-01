ثقافة الغربية تناقش كتاب "تأملات في ثورات مصر"

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع الغربية، حيث استعرضت مكتبة سمنود الثقافية انعكاسات الأمية على المجتمعات وضرورة محاربتها والتصدي لها وعقد الندوات والمؤتمرات للحد من خطورة المشكلة، كما دعت مؤسسات المجتمع المدني لوضع برامج توعية للأهالي بضرورة تعليم أبنائهم حتى يستطيعوا مواجهة تحديات المستقبل.



وعقد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة ثقافية لمناقشة كتاب "تأملات في ثورات مصر" للكاتب والمؤلف محمد عبد الفتاح أبو الفضل تضمنت أهم ما جاء في فصول الكتاب، وطرح لرؤية الكاتب للثورات المصرية والتي اعتبرها من أهم مراحل كفاح الشعب المصري التى سعى خلالها المصريين إلى البحث عن استقلالهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بداية من ثورة 1919 ونهاية بثورة 30 يونيو.



وشهد بيت ثقافة كفر الزيات توافد الأطفال للمشاركة في الورشة الفنية لتعلم مبادئ فنون الرسم، حيث قامت غادة أبو اليزيد بتدريب الأطفال على كيفية رسم الأشخاص والأشياء باستخدام الألوان الفلوماستر والألوان الخشبية، والتعرف على طريقة مزج الألوان من واقع الطبيعة.