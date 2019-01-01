يستخدم التعويذات.. بيل جيتس يكشف "أسرار" ستيف جوبز

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، عن بعض أسباب نجاح المدير التنفيذي السابق لشركة "آبل".



ووفقا لجيتس، فإن ستيف جوبز كان ساحرا، وارتبط نجاحه وإنجازاته المبهرة باستخدام "التعويذات".



وقال جيتس، إن نجاح جوبز "كان مستحيلا" لو لم يتمتع بكاريزما لا تصدق. وأضاف أن كان لديه قدرة فريدة بأسر الناس وإحياء أكثر المشاريع الميؤوس منها.



ووصفه بأنه ساحر حقيقي، وأنه شاهد بنفسه كيف استخدم جوبز "التعويذات" لتحقيق نجاح مبهر فيما بعد.



في الوقت نفسه، يعتبر بيل جيتس نفسه "ساحرا صغيرا"، حيث لم يؤثر "سحر المنافس" عليه.



ووفقا لجيتس، فإن جوبز كان يتمتع بشخصية معقدة، ولكنه اندهش بقوته ومثابرته في تحقيق الهدف المنشود.