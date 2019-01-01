فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان "المخرجة المسرحية 3"

تعلن الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان المخرجة المسرحية "الدورة الثالثة" والذي سيقام خلال شهر أكتوبر 2019 والمقام ضمن فعاليات الملتقى الأول لإبداعات المرأة في المسرح.



يتم استقبال طلبات جميع العروض لكل الجهات الإنتاجية سواء التابعة لوزارة الثقافة أو غيرها (هيئة قصور الثقافة - البيت الفني للمسرح - دار الأوبرا المصرية - صندوق التنمية الثقافية - الجامعات - الجامعات الأهلية - الفرق والمؤسسات المستقلة - إلخ).



شروط المشاركة:

1- أن يكون العرض منتجا من قبل ولا تتحمل الهيئة العامة لقصور الثقافة أي مصاريف إنتاجية للعروض المشاركة.

2- إرسال CD للعرض المسرحي أو رابط يوتيوب على الإيميل الخاص بالمهرجان لعرضه على لجنة اختيار العروض المشاركة.

3- إرسال النص المسرحي ثلاث نسخ مطبوعة بصيغة word والملف التقني للعرض، وكذلك كشف بأسماء المشاركين.

4- تتكفل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإقامة الكاملة وانتقالات الفرق المشاركة من خارج القاهرة فقط.

5- المهرجان تسابقي وسوف تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة جوائز مادية وعينية لكل عناصر العمل المسرحي.

6- سيكون موعد المهرجان خلال شهر أكتوبر 2019.

7- آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة 25 يوليو، ويكون الرد خلال أسبوعين من تاريخه مع توجيه الدعوة للفرق المشاركة.

8- يحق لإدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة وأهداف المهرجان دون إبداء أسباب.