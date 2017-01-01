كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

تعتبر التقنيات الحديثة في عالم التصوير وسيلة هامة في حياة عديد المصورين، إذ تمكنهم من خلق عالم افتراضي وأخذ صور جميلة في مختلف الظروف، وأحيانا دون عناء الخروج من البيت والبحث عن المناظر الجميلة.



يعد المصور الإسباني جوردي بويج من بين المصوريين الذين قرروا الابتعاد عن الحداثة وابتكار طرق بسيطة وبوسائل بدائية الحصول على صور رائعة تستهوي اهتمام الآلاف من المشاهدين.



هناك العديد من الطرق والحيل التي يمكن للمصور استخدامها مع المنظور للحصول من زاوية اللقطة إلى الإطار وصولا إلى الأشياء البسيطة التي يفضلها المصور في أعماله.



يعتمد بويج في أعماله على العديد من الحيل الإبداعية للحصول على صور رائعة باستخدام وسائل بسيطة مختارة تناسب العمل الذي يوجد في مخيلة المصور.



بويج أكد أنه لا يحتاج إلى معدات الإضاءة المتطورة، فأعماله يكفيها وجود إضاءة وإنارة الشوارع.



الاختراعات البسيطة والفعالة هي بالتأكيد مصدر إلهام للمصورين الهواة، فهي تجعلنا نريد أن نلتقط أي شيء يمكننا وضعه على أيدينا حتى زجاجة بلاستيكية بسيطة يمكن أن تقدم بعض النتائج الرائعة.



فالمصور بويج تمكن من التقاط صور في دقة الروعة باستخدام وسائل بسيطة لم تكن يوما في مخيلة الشخص البسيط. فلا أحد كان يظن أنه يمكن استخدام المكارونة والقوارير البلاستكية وأدورات التنظيف المنزلية للحصول على صور ثلاثية الأبعاد رائعة.



الأعمال الراقية التي يقدمها المصور بويج لاقت رواجا كبيرا، إذ وصل عدد المشاهدات على صفتحه في "انستغرام" إلى أكثر من 250 ألف مشاهد.