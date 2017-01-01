"دايت يابانى" طريقة سريعة وفعالة لإنقاص الوزن

يعتبر الحصول على جسم مثالى ورشيق، من الأمور المرهقة لدى الكثيرين، الأمر الذى يدفعهم لتجربة الكثير من الأنظمة الغذائية.



ومن بين أحدث الأنظمة الغذائية التي لفتت انتباه البعض "الحمية اليابانية"، وهو نظام غذائى صباحى، ينتشر بشكل كبير بين اليابانيين.



ووفقًا لما ذكره موقع "1mhealthtips" الطبى، فتتمثل القاعدة الرئيسية للنظام الغذائي في استهلاك الموز في الصباح، ثم شرب الكثير من الماء.



من جانبه أكد الدكتور هوتشى شونج، خبير التغذية اليابانى، أن حمية الصباح اليابانية، ساعدت الكثير فى التخلص من الوزن الزائد.



وأوضح شونج، خطوات اتباع هذه الحمية، وهى كالآتى:

- قبل تناول وجبة الإفطار، يجب عليك تناول حبة موز واحدة، ثم شرب كوب واحد من الماء على الفور.

- شرب الكثير من الماء الدافئ لأن هذا سوف يعزز عملية الأيض، تجنب شرب الحليب أو الكحول.

- يجب ألا يتجاوز العشاء الساعة 8 مساءً، وبعد ذلك يجب ألا تأكل أي شيء آخر.

- الذهاب إلى السرير قبل الساعة 12:00، لأن قلة النوم يمكن أن تجعلك تكتسب وزنًا زائد.