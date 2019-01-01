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مصر

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، يواصل سقوطه، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن دراويش محمد صلاح يجب أن يدركوا أن هذه البلد، لا يمكن أن يمن عليها أي شخص بأي شيء يقدمه، موضحًا :" عندما تسأل ماذا قدم محمد صلاح لمصر، يقولون لك صعد بمصر لكأس العالم، إذن فيمكننا أن نبني لحسام حسن تماثيل على ما قدمه للرياضة المصرية.

واستكمل أن محمد صلاح كتب على حسابه على تويتر يقول،" حزين لخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية ، وبالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم، مضيفا:" تشعر أن نذار قباني يكتب شعرا، وكأنه لا يتحمل جزء من مسؤولية خسارة المنتخب"

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