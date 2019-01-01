مدير كلية الطب بالقوات المسلحة يكشف لـ"90 دقيقة" شروط القبول بالكلية

قال اللواء طبيب عمرو حجاب، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إن اختبارات القبول في كلية طب القوات المسلحة تكون أقل من 2% عن التعليم العالي، والحد الأدنى 95%.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المتقدمين للقبول بالكلية يخضعون لكشف طبي أسوة بالكليات العسكرية، ولكن بمعايير أقل ويمكن قبول طالب يرتدي نظارة طبية، ومن لم يجتاز اختبار قبول كلية الطب له الحق بالتقديم مرة أخرى ولكن العام القادم.

وأكد "حجاب"، أنه سيتم ادخال اختبار اللغة الانجليزية وكشف نفسي للمتقدمين للكلية على مستوى عالي من الحساسية، منوها أن نجاح المتقدمين بكلية طب بكشف الهيئة لا يعني القبول، حيث يخضعون لكشف طبي ونفسي متقدم.

وأوضح، أن القدرة الاستيعابية للكلية 200 طالب والعام الماضي كان لدينا 4750 سحبوا الكراسة، واجتاز المراحل حوالي 280 طالب، وتم انتقاء عدد منهم يتناسب مع الكلية.

وشدد على أن نظام الدراسة الجديد داخل الكلية مبني على برامج مختلفة وفقا للمنظمة العالمية للتعليم الطبي.