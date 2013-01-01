مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: ندرِس للطلاب الموسيقى والرسم للتخفيف عنهم

قال اللواء طبيب عمرو حجاب، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إن فكرة إنشاء كلية طب القوات المسلحة دليل مهم على الدعم الفكري من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن قبول أول دفعة بكلية طب القوات المسلحة كان في عام 2013 وتم افتتاح الكلية في فبراير 2014.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن نظام الدراسة بكلية طب القوات المسلحة داخلي، وانتزعنا من الشباب كل ما يشتت تفكيره أو انتباهه لتحصيل العلم بطريقة جيدة.

وتابع: "نعمل مع مكتب تنسيق الجامعات، ونقوم بتنظيم دورة لأوائل علمي علوم داخل الكلية لمشاهدة الإمكانيات والمزايا الموجودة بها"، موضحًا أن الكلية تعطي دورة موسيقى ورسم وفنون وتصوير بجانب العلوم الطبية لتخفيف الضغط على التعليم الطبي.

ولفت "حجاب"، إلى أن طلبة كلية طب القوات المسلحة يظلون فترة تحت التدريب لمدة شهرين بدون إجازات.