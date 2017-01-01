مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الضربة النفسية القاسية التي وجهوها للشعب المصري بعد خروج المنتخب من الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الافريقية إثر هزيمته أمام جنوب أفريقيا 1/0.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لا ينبغي أن ننسى القضية الأساسية، في هذه الأزمة، وهي محاسبة الفاسدون في اتحاد الكرة.

وكشف الباز، عن مفاجأة تتعلق بالمدير الفني المقال للمنتخب الوطني خافيير أجيري، موضحا أن أجيري قبل مباراة منتخب جنوب أفريقيا كان ساهرا في الديسكو مع مدير أعماله .

وتساءل الباز:" أين اتحاد الكرة من ضبط هذه المنظومة ومتابعة اللاعبين، والجهاز الفني وضبط سلوكهم؟"