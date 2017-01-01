الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
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مصر

صحف أمريكية تطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2022من قطر: "نظامها ديكتاتور وفاسد"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء، على تقرير نشرته مجلة ذا اتلانتيك الأمريكية، تطالب فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، بسبب الانتهاكات التي ترتكب في حق العمالة الوافدة .

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن التقرير أشار إلى أن الفيفا لو أصرت على تنظيم لكأس العالم 2022، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح نظام مغرور وفاسد وديكتاتور، مشروعية أن ينظم حدث رياضي كبير.

زلفت الباز إلى أن تقريرذا أتلانتيك، ألمح إلى أن حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022 تم بالرشوة.

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