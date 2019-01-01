أول تعليق من طارق حامد على خروج المنتخب من أمم إفريقيا

اعتذر طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك للجماهير عن الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد مرور 48 ساعة على الخسارة أمام جنوب إفريقيا.



منتخب مصر خسر من جنوب إفريقيا بهدفٍ وحيد في المباراة التي أقيمت أمس الأول، ليودع الفراعنة كان 2019 مبكرًا من دور الـ16.



وقال طارق حامد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعتذر للشعب المصري على أننا لم نكن على قدر تطلعاتكم، وشكرا لكل من ساندنا وانتقدنا.. آسف لشعوركم بالإحباط.. بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم".



واختتم لاعب منتخب مصر: "بلادي بلادي بلادي.. لكي حبي وفؤادي".