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رياضة

مدرب مالي يهاجم التحكيم بعد الخروج من أمم إفريقيا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:20 م
محمد مجاسوبا، المدير
محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي
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أكد محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، أن سبب خروج منتخبه من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية هي الأخطاء التحكيمية.

خسر منتخب مالي من كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

أضاف مجاسويا، خلال لقائه عبر قناة بي إن سبورت، اليوم: "سبب الخروج هو أن هناك أخطاء تحكيمية، الحكم كان يطلق صافرته للاعب ولاعب آخر لا، هذا غير عادل خاصة ونحن في مباراة المغلوب يودع البطولة".

تابع: "أشكر اللاعبين على أدائهم فقد كان اللعب من جانب لاعبي مالي، خضنا مباراة أمام كوت ديفوار الذي لم يكن خارقًا كالعادة".

اختتم: "على الاتحاد الإفريقي أن يعيد النظر في اختيار الحكام".

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