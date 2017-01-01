”أبل“ تختبر ميزة بصمتي الإصبع والوجه لتسجيل الدخول لـiCloud‎

تجري شركة ”أبل“ حاليًا اختبارًا يتيح للمستخدمين استخدام بصمتي الإصبع والوجه لتسجيل الدخول إلى خدمة ”آي كلاود iCloud“، وفقًا لموقع theinquirer التقني.



وللقيام بذلك سيحتاج المستخدم إلى جهاز يدعم ميزة بصمة الأصبع أو بصمة الوجه FaceID ويعمل بالإصدار التجريبي لأنظمة التشغيل iOS 13 أو iPadOS 13 أو macOS Catalina.



ورغم أن هذا يعني أن كل أجهزة آيفون وآيباد الحديثة مدعومة بهذه الميزة، إلا أن أجهزة ماك المدعومة قليلة نوعًا ما.



وبعد توفر قارئ لبصمة الوجه أو بصمة الإصبع ونظام التشغيل التجريبي في الجهاز سيتم توجيهك إلى موقع ”beta.icloud.com“ حيث يمكنك استخدام القياسات الحيوية (بصمة الوجه أو بصمة الإصبع) لتسجيل الدخول بدلًا من إدخال كلمات مرور.



وعلى الرغم من أن هذا التطور أمر جميل بحد ذاته إلا أن ”أبل“ قد تختبر خططها الطموحة لتسجيل الدخول باستخدام أبل Sign in with Apple وهي ميزة تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، تتيح لك الاشتراك في التطبيقات ومواقع الويب دون تقديم عنوان البريد الإلكتروني.



وقالت الشركة إن استخدام بصمة الإصبع وبصمة الوجه لتسجيل الدخول إلى خدمة ”آي كلاود“ iCloud ستكون متاحة للمطورين هذا الصيف، لذلك قد تكون هذه هي الخطوة الأولى على الطريق نحو أشياء أكبر وأفضل.