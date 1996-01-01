أبرزها المساعدات الإنسانية.. العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.



وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنظيره التنزانى والوفد المرافق له، منوهًا إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين منذ عهد الرئيسين عبدالناصر وجوليوس نيريرى، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما.



ومن الاتفاقيات إلى التعاون في مجال الصحة، ترتبط مصر بتنزانيا عن طريق أشياء عديدة.



"اتفاقية بين مصر وتنزانيا"

في مايو 1999 وقعت مصر وتنزانيا ومنظمة الفاو اتفاقا لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى تنزانيا فى إطار دعم سياسيات الأمن الغذائى التى أكدتها أهداف مؤتمر القمة العالمى لأغذية الذى عقد فى روما عام 1996.



"التعاون فى مجال الرعاية الصحية"

فى 17 أغسطس من عام 2016، قام وفد مكون من 7 أطباء من جامعة الاسكندرية بزيارة لتنزانيا وجزيرة زنزبار، فى إطار الاتفاق الموقع بين جامعة الإسكندرية وجامعة موهمبيلى الهادف إلى دعم التعاون الصحي والعلمى بين الجامعتين لإجراء عمليات جراحية للأطفال، تُعد هذه الزيارة الثالثة للعام الثالث على التوالي لوفد طبي من جامعة الاسكندرية، حيث قام وفد طبي مماثل في العامين السابقين بزيارة تنزانيا لإجراء عمليات جراحية وعلاج بعض الأطفال الذين يحتاجون رعاية طبية عاجلة.



"المساعدات الإنسانية"

في 8 ديسمبر من عام 2016، قامت مصر بإرسال مساعدات لمتضررى الزلزال الذي ضرب منطقة كاجيرا بشمال تنزانيا. تجاوزت المساعدات 4.5 طن تضمنت العديد من المواد الطبية والأجهزة الطبية الأولية، فضلا عن الخيام لإيواء من تضررت منازلهم، وقد بلغت تكلفة تلك المساعدات 70 ألف دولار أمريكى. تسلمت السلطات التنزانية ممثلة في مكتب رئيس الوزراء التنزاني المساعدات المصرية.



