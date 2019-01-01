حتا الإماراتي يستعير مهاجم شباب الأهلي دبي

أعلن نادي حتا الإماراتي تعاقده مع اللاعب سعيد الجاسم قادمًا من صفوف شباب الأهلي دبي على سبيل الإعارة.



ويستفيد النادي الصاعد حديثًا إلى دوري الخليج العربي بخدمات الجاسم حتى صيف 2020.



نادي حتا كان أحد الثنائي الصاعد لدوري الخليج العربي مع فريق خورفكان، بعد مسيرة ناجحة في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.



وتعاقد حتا مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس من أجل قيادة الفريق للبقاء في الموسم المقبل في دوري الخليج العربي، ويستمر في تدعيم قائمة الفريق.