مدافع نيجيريا السابق قلق من مواجهة جنوب أفريقيا

حذّر وايدي أكاني، لاعب منتخب نيجيريا السابق، منتخب "النسور الخضر" من مباراتهم المرتقبة ضد جنوب أفريقيا، الأربعاء المقبل، بربع نهائي أمم أفريقيا 2019.



وقال أكاني في تصريحات نقلها موقع "سوكر نت" النيجيري: "أنا واثق من قدرة منتخب نيجيريا على تخطي هذا الدور، ولكن في الوقت نفسه علينا تغلب المشاكل الناتجة عن الثقة الزائدة".



وأضاف المدافع الدولي السابق: "على اللاعبين نسيان حقيقة أننا فزنا على حامل اللقب الكاميرون في الدور السابق، وإعطاء منتخب جنوب أفريقيا الاحترام الذي يستحقه بعد الفوز على مصر مستضيفة البطولة".



وأوضح أكاني، الذي سبق له اللعب مع نيجيريا بين عامي 1986 و1988: "حقيقة أن منتخب جنوب أفريقيا فاز على مصر تعني أنه قادر على الفوز على أي منتخب آخر، يتمتعون بعقلية رائعة، كما تمكنوا من إيقاف خطورة المنتخب المصري المتمثلة في نجمه محمد صلاح".



واختتم أكاني: "أتوقع مواجهة صعبة بالنظر إلى أنهم فازوا علينا في التصفيات قبل أن نرد على ملعبنا، فقط أتمنى أن يكون اللاعبون في الموعد وأن يتأهلوا إلى الدور نصف النهائي".