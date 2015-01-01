ايران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتحذر الأوروبيين

أعلنت إيران الاثنين أنها باتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة لا تقل عن 4،5 بالمئة بما يتجاوز السقف المحدد ضمن الاتفاق الدولي الموقع في فيينا عام 2015، في حين "عبّرت" الدول الأوروبية عن "قلقها" من أي رد فعل قد يساهم في تصعيد الموقف.



من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت بالتخصيب بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق. وقال متحدث باسم الوكالة في بيان الإثنين إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3،67%".



وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية أعلنت باريس أنّ إيمانويل بون، وهو المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، سيزور إيران الثلاثاء والأربعاء سعيًا "للتخفيف من حدة التوتر".



وأضافت الرئاسة الفرنسية أن بون "سيزور طهران لإيجاد عناصر تساهم في التخفيف من حدة التوتر مع خطوات يجب أن تتخذ فورا قبل 15 يوليو"، من دون مزيد من الإيضاحات.



وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أكد قبل ذلك أن "درجة نقاء" اليورانيوم المخصب الذي تنتجه ايران بلغ "4،5 بالمئة".



وأعلنت طهران الأحد أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق حدود 3،67 بالمئة التي أقرّها الاتفاق الدولي مع ايران في 2015.



ووفق مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي أكبر ولايتي، فإنّ حاجات ايران "لانشطتها السلمية" النووية وهي تغذية محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة الذرية، بالوقود تحتاج الى يورانيوم مخصب بنسبة 5 بالمئة.



ويبقى هذا المستوى بعيدا جدا من التخصيب بنسبة 90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة ذرية لكنه يضعف أكثر اتفاق فيينا الذي تأثر كثيرا منذ الانسحاب الاحادي الجانب لواشنطن منه في مايو 2018 وفرض الولايات المتحدة مجددا عقوباتها على ايران.



وردا على الانسحاب الاميركي من الاتفاق الدولي، أعلنت طهران في 8 مايو أنها ستبدأ بعدم التقيد ببعض التزاماتها في اتفاق فيينا بهدف دفع باقي الدول الموقعة على الاتفاق (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الى مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الاميركية.



وتحرم العقوبات الاميركية ايران من المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق الذي قبلت بموجبه أن تقلص بشدة أنشطتها النووية في مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.



ووجه المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الاثنين تحذيرا لبرلين وباريس ولندن.



وقال اذا تصرفت هذه العواصم الثلاث "بطريقة (...) غير متوقعة فإننا سنختصر كافة المراحل التالية (لخطة تقليص التزامات ايران المعلنة في مايو) وسنمر مباشرة لتطبيق آخر المراحل"، من دون أن يحدد بدقة طبيعة هذه "المرحلة" الاخيرة.



وحضت برلين ولندن الاحد طهران على العودة عن قرارها كما عبّر الاتحاد الاوروبي عن "قلقه" البالغ من الإعلان الايراني وحض "بقوة ايران على وقف أنشطتها المنافية لالتزاماتها في اطار" اتفاق فيينا وعلى "العودة" الى الالتزام بالاتفاق الدولي.



وأمهلت طهران الاحد شركاءها في اتفاق فيينا 60 يوما للاستجابة لطلباتها والا فانها ستتخلى عن التزامات اخرى بموجب الاتفاق.



وقال موسوي إنه بعد 60 يوما ستكون "كافة الخيارات" واردة بما فيها الانسحاب من اتفاق فيينا ومن معاهدة منع الانتشار النووي.



من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددًا واشنطن الاثنين ب"الإرهاب الاقتصادي"، وحذّر من أنّ العقوبات لن تجبر إيران على التفاوض بشأن اتفاق جديد.



وكتب على موقع تويتر "+الفريق ب+ باع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الفكرة) المجنونة بأنّ قتل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من خلال اللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي سيفتح الطريق أمام اتفاق أفضل".



ويشير ظريف في حديثه عن "الفريق ب" إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني "بينما يتضح أكثر فأكثر أنّه لا يوجد اتفاق أفضل، فإنّهم يحضّون إيران بشكل غريب على الامتثال التام. ثمة مخرج، ولكن ليس في ظل قيادة +الفريق ب+".



ورأى المحلل سنال وكيل "ان ما بامكان اوروبا فعله حاليا هو بدء حوار مع طهران والحصول على تنازلات ايرانية، ونقلها الى واشنطن والحصول منها بدورها على بادرة تصالح".



وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو توعد الاحد ايران ب "المزيد من العزلة والعقوبات".



وفي بكين قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن "الضغط الاقصى للولايات المتحدة على ايران هو سبب الازمة النووية الايرانية".



في المقابل دعت موسكو طهران الى "عدم الانسياق وراء العواطف" والى احترام "البنود الأساسية" للاتفاق الدولي رغم الضغوط الأميركية.