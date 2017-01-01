الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طباعة
أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، داعية الطرفين التركي والقبرصي إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الإثنين - إن موسكو تتابع بقلق تطور الوضع في المنطقة، وتعتقد أن انتهاك سيادة قبرص لا يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لحل دائم وعادل للمشكلة القبرصية، وذلك على خلفية المعلومات الواردة حول دخول سفينة تركية أخرى للاستكشاف الجيولوجي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ودعت الخارجية الروسية إلى ضبط النفس والحكمة السياسية والعمل على حل القضايا الخلافية من خلال الحوار واحترام مصالح الطرفين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

منذ حوالي 5 ساعات

مدبولي: السيسي يتابع بنفسه مراحل إنشاء "سد تنزانيا"

منذ يوم

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

منذ يومين

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

أول تعليق من طارق حامد على خروج المنتخب من أمم إفريقيا

ستوديو

طارق فهمي: اقتصاد تركيا يقترب من الانهيار.. فيديو

موسى ماريجا أفضل لاعب في مباراة مالي وكوت ديفوار

بيومي: شكري أقنع الأوروبيين بالتعاون مع مصر في الاستثمار بأفريقيا.. فيديو

نميرة نجم: "مصر أكبر الدول المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة"

ads

رياضة

أول تعليق من طارق حامد على خروج المنتخب من أمم إفريقيا

مدرب مالي يهاجم التحكيم بعد الخروج من أمم إفريقيا

رغم الخروج.. موسى ماريجا أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ومالي

حتا الإماراتي يستعير مهاجم شباب الأهلي دبي

الرئيس نيوز

نواب: إهمال "المواقف والساحات" يهدر 6 مليار جنيه على الدولة

براءة مستشار قانوني مصري من تهمة سب "شيعة البحرين"

لماذا تحفظ "عبدالعال" على تليفون نائب أثناء تصويره جلسة البرلمان؟

"النواب" يقر تعويضات المعاشات في حالات "السجن والرهبنة"

منوعات

كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟

لص يحرج الشرطة بطريقة هروبه من السجن

إخلاء شاطئ في جيجو بعد رصد سمكة قرش

المدن المزدحمة تسرق من العمر المتوقع للأطفال 7 أشهر

كشكول

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

"الزناتى" يقود مسيرة بدولة تونس لمساندة الشعب الفلسطينى

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

ورش ومحاضرات ومناقشات متنوعة بثقافة القاهرة

"الشباب والتنمية".. لقاء بثقافة الشرقية

إمبابي يناقش "مرور هادئ حول العالم" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم المغربي "طفح الكيل".. السبت

صفحتنا ع الفيس بوك