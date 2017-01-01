روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، داعية الطرفين التركي والقبرصي إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى التصعيد.



وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الإثنين - إن موسكو تتابع بقلق تطور الوضع في المنطقة، وتعتقد أن انتهاك سيادة قبرص لا يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لحل دائم وعادل للمشكلة القبرصية، وذلك على خلفية المعلومات الواردة حول دخول سفينة تركية أخرى للاستكشاف الجيولوجي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



ودعت الخارجية الروسية إلى ضبط النفس والحكمة السياسية والعمل على حل القضايا الخلافية من خلال الحوار واحترام مصالح الطرفين.