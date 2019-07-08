سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

تراجع سعر الدولار مساء اليوم اليوم الأثنين 8-7-2019، تراجعا طفيفا على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وسجل الدولار عند سعر 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.58جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.