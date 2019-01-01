كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالفوز على مالي

تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره المالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، باستاد السويس ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم "مصر 2019"، ليتأهل "الأفيال" إلى الدور ربع النهائي.



بدأ المنتخب المالي هجماته عبر تسديدة قوية من عبدالله ديابي مهاجم نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في الدقيقة 12 لكنها مرت بجوار القائم، وعاد ديابي لتهديد مرمى كوت ديفوار بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21 لكن الحارس الإيفواري سيلفان جوبوهو أنقذها بطريقة رائعة.



وتواصل ضغط نسور مالي هذه المرة عبر تسديدة قوية من موسى دجينبو في الدقيقة 29 لكنها علت العارضة وأخرى من موسى ماريجا مهاجم بورتو انتهت بين يدي الحارس الإيفواري؛ لينتهي الشوط الأول بسيطرة لمالي لم تترجم إلى أهداف.



واستمر استحواذ مالي على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكن بدون إيجابية على المرمى ليستغل منتخب الأفيال هذا الأمر، ويسجل هدف التقدم عن طريق ويلفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي بعدما انفرد بالحارس دجيجي ديارا وأسكن الكرة الشباك بيمينه في الدقيقة 76.



وحاول المنتخب المالي إدراك هدف التعادل في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، لكن لاعبي المنتخب الإيفواري دافعوا عن مرماهم بضراوة لينتزعوا بطاقة التأهل للدور المقبل.



وبهذا الانتصار يضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في الدور ربع النهائي مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل باستاد السويس أيضا.