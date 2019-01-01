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تقارير ومتابعات

تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:03 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنظيره التنزانى والوفد المرافق له، منوهًا إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين منذ عهد الرئيسين عبدالناصر وجوليوس نيريرى، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما.

وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا.

"توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة"
- فى 13 ديسمبر من العام الماضي، قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة لتنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 9.2 مليار دولار، استقبله جون ماجوفولي رئيس تنزانيا.

"الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية"
- فى 4 نوفمبر من العام الماضي، قام وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي في الاتحاد، وبمشاركة 30 عضوا ممثلين عن 24 شركة مصرية من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بزيارة لتنزانيا بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية، استقبل الوفد وزير الخارجية التنزاني "أوجستين ماهيجا"، ومدير اتحاد الصناعات التنزانية، ومدير المركز التنزاني للاستثمار، ومدير مؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص التنزانى، افتتحا الجانبان منتدى الاعمال المصرى التنزانى، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وكل من اتحاد الصناعات التنزانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية، بالإضافة إلى التوقيع على عقد مشروع إنشاء مصنع للأسمدة في تنزانيا.

"توقيع مذكرات التفاهم"
فى 9 يناير من العام المنصرم، ترأس شكرى أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي بدأت أعمالها على مستوى كبار المسئولين، حيث تناولت اللجنة التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين، في نهاية أعمال اللجنة المشتركة وقع الجانبان على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الدبلوماسي والسياحة والزراعة.


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