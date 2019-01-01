الصين تحث أمريكا على التوقف عن تقييد التبادلات الشعبية

حث متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين) الجانب الأمريكي على وقف الممارسات الخاطئة المتمثلة في منع وتقييد التبادلات الثنائية على المستويين الثقافي والشعبي.



جاء ذلك في إطار تعليق المتحدث قنج شوانج على تقارير تفيد باستقالة الباحثة الصينية-الأمريكية في مجال أمراض السرطان شي فنغ وو هذا العام من وظيفة عليا كانت تشغلها بمركز إم دي أندرسون لأمراض السرطان، عقب تحقيقات دامت شهورا بشأن علاقاتها المهنية بالصين.



وقال قنج "نأمل أن يتعامل الجانب الأمريكي مع التنمية الصينية والعلاقات الصينية-الأمريكية على النحو اللائق"، داعيا الجانب الأمريكي إلى العمل مع الصين للحفاظ على التبادلات الثنائية والتعاون على المستويين الثقافي والشعبي، وتعزيز هذه العلاقات وهذا التعاون.



وأشار قنج إلى أن بعض الشخصيات والمؤسسات الأمريكية وجهت خلال السنوات الماضية اتهامات ضد بعض الطلبة والباحثين والعلماء الصينيين، فضلا عن علماء صينيين-أمريكيين يعملون في الولايات المتحدة، بشأن ممارسة هؤلاء "أنشطة تجسسية".



كما عانى هؤلاء من انتقادات ومضايقات لا مبرر لها، ما أدى إلى دعاوى باطلة وخاطئة وأضر بالتبادلات الشعبية والثقافية والتعاون العلمي على نحو بالغ.



وأشار إلى أن الكثير من الجامعات والمراكز البحثية، فضلا عن شخصيات من كافة مناحي الحياة في الولايات المتحدة اعترضت على تلك الممارسات الخاطئة وانتقدتها.



وأكد قنج أن التبادلات في القطاعين الشعبي والثقافي بين الصين والولايات المتحدة لها أهمية بالغة في تعزيز الفهم المتبادل ودعم النمو المطرد للعلاقات الثنائية، ومن المثير للسخرية محاولة عرقلة التنمية الصينية عبر تقييد التبادلات الشعبية والثقافية.