الإعلان عن الحكومة اليونانية الجديدة وتعيين اقتصادي مخضرم وزيرا للمالية

أعلن المتحدث الجديد باسم الحكومة اليونانية ستيلوس بيتساس اليوم، عن تشكيل الحكومة اليونانية المحافظة الجديدة التي نتجت عن أول انتخابات وطنية في مرحلة ما بعد صفقة الإنقاذ أمس الأحد.



وبحسب بيان تليفزيوني بث على شبكة (إي ار تي ) الرسمية، فإن الاقتصادي المخضرم كريستوس ستايكوراس، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير المالية في الفترة (2012-2015)، سيتولي منصب وزير المالية.