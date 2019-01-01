توتنهام يجدد عقدي هاري وينكس وبن دافيز حتى عام 2024

أعلن نادى توتنهام الإنجليزي تمديد عقد ثنائي الفريق هاري وينكس وبن دافيز حتى عام 2024.



وذكر توتنهام - على موقعه الرسمي اليوم- أن تمديد التعاقد للاعبين يأتي خطوة لاستمرار تطوير الأداء والحفاظ على القوام الأساسي للفريق اللندني من أجل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو.



وخاض بن دافيز الظهير الإيسر لـ "السبيرز" 40 مباراة الموسم الماضي في جميع البطولات.. بينما شارك هاري وينكس لاعب الوسط 41 مباراة وسجل هدفا واحدا.



يشار إلى أن توتنهام أنهي الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، وسيخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

