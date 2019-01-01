القضاء التونسي يجمد أموال مُرشح للرئاسة ويمنعه من السفر

قرر القضاء التونسي اليوم، تجميد أموال رئيس حزب (قلب تونس) نبيل القروي والذي أعلن في وقت سابق ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة، إلى جانب منعه وأخيه غازي القروي من السفر خارج البلاد.

وقالت النيابة العامة التونسية في بيان، إن قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي الاقتصادي والمالي، وجه "مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث التي تمت بشأنهما".

وأضافت أن قاضي التحقيق "قرر اتخاذ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 يونيو الماضي".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن القطب القضائي وجه مذكرات قضائية دولية إلى السلطات القضائية في دول المغرب والجزائر ولوكسمبورج للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويديرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.

يُشار إلى أن نبيل القروي الذي يملك القناة التلفزيونية الخاصة (نسمة تي في)، كان قد أعلن في مايو الماضي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المُقررة في نوفمبر القادم، كما أعلن رئاسته لحزب جديد يحمل إسم (قلب تونس) سيُشارك به في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أكتوبر القادم.