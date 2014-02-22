الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. تاريخ الزيارات المتبادلة بين مصر وتنزانيا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:51 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
سمر عبدالله
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنظيره التنزانى والوفد المرافق له، منوهًا إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين منذ عهد الرئيسين عبدالناصر وجوليوس نيريرى، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما.

وترصد "الدستور" أبرز الزيارات المتبادلة بين مصر وتنزانيا.

- فى 13/12/2018، زار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 9.2 مليار دولار، استقبله د. جون ماجوفولي رئيس تنزانيا.

- فى 4/11/2018 قام وفد من اتحاد الصناعات المصرية برأسة شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي في الاتحاد، وبمشاركة 30 عضواً ممثلين عن 24 شركة مصرية من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بزيارة لتنزانيا بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية. استقبل الوفد وزير الخارجية التنزاني "أوجستين ماهيجا"، ومدير اتحاد الصناعات التنزانية، ومدير المركز التنزاني للاستثمار، ومدير مؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص التنزانى.

- فى 8/1/2018 قام أوجوستين ماهيجا وزير خارجية تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عيسى حاجي أوسي جافو وزير الدولة بمكتب رئيس زنزبار.

- فى 14/8/2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لتنزانيا، تُعد هى الأولى لرئيس مصرى منذ عام 1968، استقبله جون ما جوفولى رئيس تنزانيا.

- في 8/12/2016 قام محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لتنزانيا، استقبله وزير المياه والري التنزاني جيرسون لوينجي. بحثا الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

- فى 6/11/2015 قام عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة لتنزانيا لحضور حفل تنصيب الرئيس التنزاني جون بومبي جوزيف ماغوفولي.

- فى 23/12/2014 قام برنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا بزيارة الى مصر، استقبله وزير الخارجية سامح شكرى، بحثا الجانبان حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- فى 8/6/2014 قام برنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا بزيارة لمصر فى على رأس وفد للمشاركة فى مراسم تنصيب السيسى رئيسا بزيارة لمصر، اجتمع معه نبيل فهمى وزير الخارجية.

- فى 25/4/2014 قام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بزيارة لتنزانيا، كان في استقباله عدد من المسؤولين التنزانيين وبحث رئيس الوزراء العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا.

- فى 22/2/2014 قام نبيل فهمي وزير الخارجية بزيارة لتنزانيا، التقى فهمى بالرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي قام خلال المقابلة بتسليم الرئيس كيكويتي رسالة خطية من الرئيس عدلي منصور تتعلق برؤية مصر لتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع تنزانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

- فى 21 يناير2003 زار الرئيس بنجامين مكابا مصر وبحث مع الرئيس السابق مبارك عددا من القضايا الأفريقية ودعم العلاقات الثنائية وسبل دفع التنمية فى القارة الأفريقية وفض المنازعات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- يوليو 2003 اتفق وزير التجارة والصناعة التنزانى مع وزير التجارة الخارجية على ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بهدف دعم الاستثمارات والتعاون التجارى ، حيث أن مصر تسعى لفتح الأسواق الأفريقية أمام منتجاتها بعد أن فقدت أسواق العراق التى كانت تستوعب ربع صادرات مصر على اعتبار أن أفريقيا هى الامتداد الطبيعى لمصر فى حركة التجارة.

- ديسمبر 2003 شاركت مصر فى المعرض الأفريقى الذى اقيم فى العاصمة التنزانية دار السلام.

فى أكتوبر عام 2002 تم توقيع اتفاقية لانشاء مجلس أعمال تنزانى - مصرى بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزانى ، كما تم بحث الاتفاقية الخاصة بتبادل الإعفاء الجمركى بين البلدين، والذى يتم بموجبه خفض الجمارك على السلع من الجانبين ليصبح مثل الجمارك المقررة فى اتفاقية الكوميسا.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد للزمالك

منذ يوم

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

منذ يومين

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

منذ يومين

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

أول تعليق من طارق حامد على خروج المنتخب من أمم إفريقيا

ستوديو

طارق فهمي: اقتصاد تركيا يقترب من الانهيار.. فيديو

موسى ماريجا أفضل لاعب في مباراة مالي وكوت ديفوار

بيومي: شكري أقنع الأوروبيين بالتعاون مع مصر في الاستثمار بأفريقيا.. فيديو

نميرة نجم: "مصر أكبر الدول المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة"

ads

رياضة

أول تعليق من طارق حامد على خروج المنتخب من أمم إفريقيا

مدرب مالي يهاجم التحكيم بعد الخروج من أمم إفريقيا

رغم الخروج.. موسى ماريجا أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ومالي

حتا الإماراتي يستعير مهاجم شباب الأهلي دبي

الرئيس نيوز

نواب: إهمال "المواقف والساحات" يهدر 6 مليار جنيه على الدولة

براءة مستشار قانوني مصري من تهمة سب "شيعة البحرين"

لماذا تحفظ "عبدالعال" على تليفون نائب أثناء تصويره جلسة البرلمان؟

"النواب" يقر تعويضات المعاشات في حالات "السجن والرهبنة"

منوعات

كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟

لص يحرج الشرطة بطريقة هروبه من السجن

إخلاء شاطئ في جيجو بعد رصد سمكة قرش

المدن المزدحمة تسرق من العمر المتوقع للأطفال 7 أشهر

كشكول

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

"الزناتى" يقود مسيرة بدولة تونس لمساندة الشعب الفلسطينى

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

ورش ومحاضرات ومناقشات متنوعة بثقافة القاهرة

"الشباب والتنمية".. لقاء بثقافة الشرقية

إمبابي يناقش "مرور هادئ حول العالم" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم المغربي "طفح الكيل".. السبت

صفحتنا ع الفيس بوك