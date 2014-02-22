بالأرقام.. تاريخ الزيارات المتبادلة بين مصر وتنزانيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.



وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنظيره التنزانى والوفد المرافق له، منوهًا إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين منذ عهد الرئيسين عبدالناصر وجوليوس نيريرى، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما.



وترصد "الدستور" أبرز الزيارات المتبادلة بين مصر وتنزانيا.



- فى 13/12/2018، زار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 9.2 مليار دولار، استقبله د. جون ماجوفولي رئيس تنزانيا.



- فى 4/11/2018 قام وفد من اتحاد الصناعات المصرية برأسة شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي في الاتحاد، وبمشاركة 30 عضواً ممثلين عن 24 شركة مصرية من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية بزيارة لتنزانيا بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية. استقبل الوفد وزير الخارجية التنزاني "أوجستين ماهيجا"، ومدير اتحاد الصناعات التنزانية، ومدير المركز التنزاني للاستثمار، ومدير مؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص التنزانى.



- فى 8/1/2018 قام أوجوستين ماهيجا وزير خارجية تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عيسى حاجي أوسي جافو وزير الدولة بمكتب رئيس زنزبار.



- فى 14/8/2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لتنزانيا، تُعد هى الأولى لرئيس مصرى منذ عام 1968، استقبله جون ما جوفولى رئيس تنزانيا.



- في 8/12/2016 قام محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لتنزانيا، استقبله وزير المياه والري التنزاني جيرسون لوينجي. بحثا الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.



- فى 6/11/2015 قام عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة لتنزانيا لحضور حفل تنصيب الرئيس التنزاني جون بومبي جوزيف ماغوفولي.



- فى 23/12/2014 قام برنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا بزيارة الى مصر، استقبله وزير الخارجية سامح شكرى، بحثا الجانبان حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



- فى 8/6/2014 قام برنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا بزيارة لمصر فى على رأس وفد للمشاركة فى مراسم تنصيب السيسى رئيسا بزيارة لمصر، اجتمع معه نبيل فهمى وزير الخارجية.



- فى 25/4/2014 قام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بزيارة لتنزانيا، كان في استقباله عدد من المسؤولين التنزانيين وبحث رئيس الوزراء العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا.



- فى 22/2/2014 قام نبيل فهمي وزير الخارجية بزيارة لتنزانيا، التقى فهمى بالرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي قام خلال المقابلة بتسليم الرئيس كيكويتي رسالة خطية من الرئيس عدلي منصور تتعلق برؤية مصر لتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع تنزانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.



- فى 21 يناير2003 زار الرئيس بنجامين مكابا مصر وبحث مع الرئيس السابق مبارك عددا من القضايا الأفريقية ودعم العلاقات الثنائية وسبل دفع التنمية فى القارة الأفريقية وفض المنازعات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



- يوليو 2003 اتفق وزير التجارة والصناعة التنزانى مع وزير التجارة الخارجية على ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بهدف دعم الاستثمارات والتعاون التجارى ، حيث أن مصر تسعى لفتح الأسواق الأفريقية أمام منتجاتها بعد أن فقدت أسواق العراق التى كانت تستوعب ربع صادرات مصر على اعتبار أن أفريقيا هى الامتداد الطبيعى لمصر فى حركة التجارة.



- ديسمبر 2003 شاركت مصر فى المعرض الأفريقى الذى اقيم فى العاصمة التنزانية دار السلام.



فى أكتوبر عام 2002 تم توقيع اتفاقية لانشاء مجلس أعمال تنزانى - مصرى بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزانى ، كما تم بحث الاتفاقية الخاصة بتبادل الإعفاء الجمركى بين البلدين، والذى يتم بموجبه خفض الجمارك على السلع من الجانبين ليصبح مثل الجمارك المقررة فى اتفاقية الكوميسا.



