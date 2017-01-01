تاديتش يجدد عقده مع أياكس أمستردام الهولندي

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تجديد عقد لاعبه الصربي دوشان تاديتش حتى عام 2023.



وذكر أياكس - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين - أنه اتفق مع تاديتش على تمديد عقده لمدة عام واحد؛ لينتهي في عام 2023 بدلًا من 2022".. مشيرا إلى أن اللاعب يستطيع العمل كمدرب لفريق المستقبل حتى يونيو 2026.



ولعب تاديتش مع أياكس الموسم الماضي 56 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا.