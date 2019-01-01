هونج كونج ترافيل: مصر ضمن أفضل 5 وجهات عالمية للسفر

أكد موقع "هونج كونج ترافيل" الصيني، أن شركة "بيوتيفول ديستنيشن" الآسيوية، اختارت ألإضل 5 وجهات سياحية في العالم.



وتابع أن جيرمي جونسون الرئيس التنفيذي للشركة، كشف السبب وراء اختيار الوجهات الخمسة بالتحديد، وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة.



وأضاف أن أبول الهول ظل يطلق خيال المسافرين على مر القرون، مع رأس الملك المصري وجسد الأسد، فيعد هذا التمثال الأكثر روعة والمعروفة أكثر من أي مكان آخر في العالم.



وأشار إلى أن عند رؤية التمثال عن قرب يمكن للمرء أن يشعر بالطاقة التي جعلت هذا الجزء المميز من مصر يظل كما هو عليه حتى وقتنا الحالي.



وأوضح أن ما يضفي على مصر لمسة سحرية أكثر هو قرب افتتاح المتحف الكبير، أكبر متحف يضم آثار من حضارة واحدة حول العالم، ويتخذ المتحف من الأهرامات وأبو الهول خلفية له، وهو ما يجعل القاهرة نقطة جذب سياحية كبرى.



وأشار إلى أن مقدمة القائمة احتلتها خليج مونتيجو في جاميكا تلتها سان ميجيل دي الليندي في المكسيك ثم جزيرة سومبا في إندونيسيا وتأتي ورائها القاهرة في مصر وأخيرًا داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.