نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن لا تريد حربا مع إيران

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، إن واشنطن لا تريد حربا مع إيران "ولكنها لن تتراجع"، ولن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



وأضاف بنس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكنها أجلت حصولها عليه لعقد من الزمن، مطالبا إيران بعدم إساءة فهم ضبط النفس الأمريكي.



وأعلن المتحدث باسم الوكالة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي - في وقت سابق اليوم - أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر4 %، وهو ما يعني انتهاكها للاتفاقية النووية لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.