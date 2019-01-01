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عالم

اتفاق لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى الإمارات‎

الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
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أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم، عن توجه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق برنامج يهدف إلى تطوير اليد العاملة المحلية ويعكس الدور الدبلوماسي لأبوظبي في القرن الإفريقي.

وأعلن رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أنّ "إثيوبيا تخطط على المدى القصير لخفض مستوى البطالة". وتابع أنّ "أحد التدابير (المزمع اتخاذها) تنص على إرسال يد عاملة مؤهلة إلى الخارج".

وأعلن أنّ اتفاقًا جرى التوصل إليه بشأن إرسال 50 ألف عامل إلى الإمارات للسنة المالية 2019-2020، وأشار إلى محادثات جارية لإرسال 200 ألف عامل في غضون ثلاثة أعوام.

واعتبر أبي أحمد أنّ الإثيوبيين المعنيين سوف يكسبون مرتبات أفضل، وسوف يكون بمقدورهم تحسين مهاراتهم، وأوضح أنّ هذا البرنامج يتعلق بمهن مثل التمريض والسياقة، وأضاف أنّ محادثات مماثلة جارية مع دول أوروبية لم يحددها ومع اليابان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي شرع بفتح الاقتصاد المحلي جزئيًا على الرساميل الخارجية: "حين يكون الاقتصاد الإثيوبي قد تغيّر، سوف يسنده عمّال شبان ذوو مهارات، تدربوا في الخارج".
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