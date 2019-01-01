الصربي دجوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي "ويمبلدون" للتنس

صعد لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي "عموم إنجلترا" حتى 14 يوليو الجاري.



وحقق دجوكوفيتش الفوز في دور الـ16 اليوم على حساب الفرنسي أوجو أوبير بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-3 و6-2 و6-3، ليواجه البلجيكي دافيد جوفان المتغلب بدوره على الإسباني فرناندو فيرداسكو بثلاث مجموعات لواحدة تفاصيلها 7-6 و2-6 و6-3 و6-4.



كما تأهل الأمريكي سام كويري إلى الدور ذاته بالفوز على مواطنه تنيس ساندجرين بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 6-4 و6-7 و7-6 و7-6 ليصطدم في ربع النهائي بالإسباني رافاييل نادال.