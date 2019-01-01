رسميًا.. توتنهام يجدد عقدي هاري وينكس وبن دافيز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، رسميًا، تجديد عقدي لاعبيه هاري وينكس وبن دافيز.



وقال توتنهام عبر حسابه في موقع "تويتر": يسرنا أن نعلن أننا وقّعنا عقودًا جديدة لكل من هاري وينكس وبن دافيز حتى العام 2024، حيث نشر مقطع فيديو للاعبين وهما يتحدثان إلى جانب بعضهما البعض.



وشارك بن دافيز، البالغ من العمر 26 عامًا، في 40 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، بواقع 2709 دقائق، صنع فيها هدفًا، في حين لعب هاري وينكس، البالغ من العمر 23 عامًا، في 41 مباراة، بواقع 2717 دقيقة، سجل فيها هدفًا.



واحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 20182019، وصعد للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث سقط 02 أمام مواطنه ليفربول.